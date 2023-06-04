Yedili Masa'nın hezimeti sonrası HDP eriyor: Buldan ve Sancar başkanlıktan çekileceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, “Ne yapsaydım? Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi inkâr mı etseydim" diye sordu. Hiçbir pazarlık yapmadıklarını vurgulayan Oğan, “Bizim olduğumuz yer, doğru yerdir. Gençler buna inansın" dedi.