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Yedili Masa'nın hezimeti sonrası HDP eriyor: Buldan ve Sancar başkanlıktan çekileceklerini açıkladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de ortak olduğu Yedili Masa'nın seçimlerdeki hezimeti sonrası çatlak büyümeye başladı. Cezaevinden yaptığı propagandalar işe yaramayınca aktif politikayı bıraktığını açıklayan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar da genel başkanlık için aday olmayacaklarını açıkladı.

21:55 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan.

HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan.

Türkiye 28 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici zaferi sonrası Yedili Masa'ya ortak olan birçok siyasi isimden istifa yahut parti içi görevlerden ihraç haberleri geldi.

Erdoğan'ın zaferi sonrası HDP erimeye başladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de, seçimdeki mağlubiyetin ardından büyük bir erime yaşandı. Cezaevinden yaptığı siyasi propaganda ile Yedili Masa'ya desteklerini açıklayan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın aktif siyasi hayatı bıraktığını açıklamasının ardından HDP'deki çatlak büyümeye baladı. HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar genel başkanlık görevini kongrede devredeceklerini söyledi.




#HDP
#Pervin Buldan
#Mithat Sancar
1 saat önce
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