Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Pervin Buldan'dan cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü

Millet İttifakı ortağı HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü verdi.
HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.