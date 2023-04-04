Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Pervin Buldan'dan cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü

"Umudu dört bir yana yayacağız bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bütün arkadaşlara sözümüzdür. Cezaevindeki arkadaşlarımıza, yurt dışında sürgünde olan arkadaşlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza sözümüzdür"