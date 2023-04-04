|
Reklam
Reklam
Gündem

Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Pervin Buldan'dan cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü

Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cezaevindeki PKK’lılara ve firarilere "Size umut olacağız" sözü verdi. Buldan, "Umudu dört bir yana yayacağız bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bütün arkadaşlara sözümüzdür. Cezaevindeki arkadaşlarımıza, yurt dışında sürgünde olan arkadaşlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza sözümüzdür" diye konuştu.

15:14 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Millet İttifakı ortağı HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü verdi.

Millet İttifakı ortağı HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cezaevindeki PKK’lılara 'Size umut olacağız' sözü verdi.

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.



Pervin Buldan firarilere ve cezaevindeki PKK’lılara "Size umut olacağız" sözü verdi

Gelişmelerin ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, yurt dışına kaçan firarilere ve cezaevindeki PKK’lılara
"Size umut olacağız"
sözü verdi. Buldan,
"Umudu dört bir yana yayacağız bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bütün arkadaşlara sözümüzdür. Cezaevindeki arkadaşlarımıza, yurt dışında sürgünde olan arkadaşlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza sözümüzdür"
dedi.

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#HDP
#Pervin Buldan
#PKK
#Yedili Masa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.