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Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi

HDP'li Sırrı Sakık, Yedili Masa'daki bazı partilerin verdikleri destek sayesinde iktidara geleceğini ifade ederek kendilerine karşı çıkan ittifak ortaklarını üstü kapalı şekilde uyardı. İktidara geldiklerinde demokratik cumhuriyeti inşa edeceklerini ileri süren Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulundu. Ayrıca Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısında da bulundu.

21:20 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Sırrı Sakık, Öcalan için genel af vaadinde bulundu.

HDP'li Sırrı Sakık, Öcalan için genel af vaadinde bulundu.

HDP'li Sırrı Sakık, kapalı kapılar ardında konuşulanların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, ittifak ortaklarıyla birlikte iktidara geldiklerinde cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları serbest bırakma vaadinde bulundu.

Sakık'tan ittifak ortaklarına uyarı

Terör destekçisi HDP, Yedili Masa'daki ortaklarını üstü kapalı şekilde uyararak kendilerine 'hainlik' etmemeleri konusunda mesaj verdi.

İttifak ortaklarına ayar veren açıklamalar HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, Yedili Masa içerisinde bazı partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığını, vekilliği, bakanlıkları verdikleri destek sayesinde alacaklarını ancak buna rağmen söz konusu partilerin kendilerine parmak salladığını söyledi.

"Öcalan'ı ve PKK'lıları genel afla serbest bırakacağız"

Sakık, açıklamalarının devamında ise dertlerinin makam mevki olmadığını, 100 yıllık cumhuriyeti demokratikleştirmek olduğunu söyledi.

HDP'li Sakık, söz konusu planlarıyla cezaevindeki 'arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör destekçilerini ve PKK elebaşı Öcalan'ı ilan edecekleri genel afla serbest bırakma vaadinde de bulundu.

Seçim galibiyeti hayallerine kapılan Sakık, terör iltisaklı yöneticilerin yerine atanan kayyımları da hedef aldı.

HDP'li Sakık, ittifak ortaklarıyla birlikte göreve geldiklerinde ilk iş olarak atanan kayyımları görevden alacaklarını ileri sürdü.

Konuşmasında terörü legalleştirme politikalarını açıklayan Sakık, Yedili Masa'ya birliktelik çağrısında da bulundu.


Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı
Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve aday çıkarmayacağını açıkladı. Malumun ilamı olan açıklama sonrası CHP lideri, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek "Herkesle kucaklaşacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dostları ise kirli planlarını gün yüzüne çıkarmaya başladı. HDP'li Nuray Özdoğan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil." diye konuştu.




#Sırrı Sakık
#HDP
#Yedili Masa
#Öcalan
#genel af
#PKK
35 dakika önce
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