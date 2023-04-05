Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve aday çıkarmayacağını açıkladı. Malumun ilamı olan açıklama sonrası CHP lideri, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek "Herkesle kucaklaşacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dostları ise kirli planlarını gün yüzüne çıkarmaya başladı. HDP'li Nuray Özdoğan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil." diye konuştu.