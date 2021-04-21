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POLİTİKA

Yeni Aile Bakanı Derya Yanık'tan ilk açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanmasının ardından açıklama yapan Derya Yanık, "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yeni Aile Bakanı Derya Yanıktan ilk açıklama
Derya Yanık

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikiye ayırılarak yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, ilk açıklamasında "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız" dedi.

"Aile Bakanlığı önemli alanları barındırıyor"

HaberTürk canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak değerlendirmelerde bulunan yeni Aile Bakanı Yanık, bakanlığın Türkiye'de pek çok konuya temas eden, önemli alanları bünyesinde barındırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Her yurttaşın adil hayata kavuşmasını gözetiyoruz"

"AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var; o da Türkiye'de kadın, erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek için kadınlarla alakalı özellikle politikaların, stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz.

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş hükümetler döneminde de gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Benim de hedefim bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak.

Spesifik bir hedef ya da sonuç şu anda telaffuz etmek çok doğru, gerçekçi olmaz. Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım."

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