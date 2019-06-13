AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler var

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.
REVİZELER VAR
Bülent Turan, "Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.
Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Xkcb8paCoQ
Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Xkcb8paCoQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 13 Haziran 2019