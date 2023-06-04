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Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çeşitli ülkelerden tebrik mesajları geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.

00:10 . 4/06/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından, Fidan'ı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirtti.

Başka bir paylaşım daha yapan Bayramov, bir önceki kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.

Colonna, mesajında, "Tebrikler sayın Hakan Fidan. Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere Fransa-Türkiye arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere." ifadesine yer verdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI HAYILI OLSUN"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Twitter'dan "Ana vatan Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan’a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından Fidan'ı tebrik ederek "Birlikte çalışmayı ve iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"BÖLGEMİZE ADİL VE KALICI BARIŞ GETİRME TAAHHÜDÜNÜZ İÇİN MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim."

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise Twitter'dan Fidan'ı tebrik ederek "Türkiye, müttefikimiz ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz." mesajını paylaştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan’ı tebrik ederek, iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediklerini bildirdi.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinede görev alacak isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanı: Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu


#Hakan Fidan
#Türkiye
#Dışişleri Bakanı
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