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Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çeşitli ülkelerden tebrik mesajları geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.

10:01 . 4/06/2023 الأحد
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından, Fidan'ı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.


Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirtti.


Başka bir paylaşım daha yapan Bayramov, bir önceki kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.


Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.


Colonna, mesajında,
"Tebrikler sayın Hakan Fidan. Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere Fransa-Türkiye arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere."
ifadesine yer verdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Twitter'dan
"Ana vatan Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan’a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun."
paylaşımında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından Fidan'ı tebrik ederek
"Birlikte çalışmayı ve iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:


  • "Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim."

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise Twitter'dan Fidan'ı tebrik ederek
"Türkiye, müttefikimiz ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
mesajını paylaştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan’ı tebrik ederek, iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediklerini bildirdi.


İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.


Abdullahiyan, Twitter hesabından Türkiye ve İran bayraklarının fotoğrafını paylaştığı mesajında,
"Kardeşim Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini canı gönülden kutluyorum. Birçok kez yakından görüştük. Profesyonel ve bilge bir diplomattır."
ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na da veda ederek, başarılar diledi.


Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.


Twitter hesabından Fidan'ın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, Dışişleri Bakanı Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.


Rodriguez,
"Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle Hakan Fidan'a en içten tebriklerimi ve yeni görevinde başarı temennilerimi sunuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum."
ifadesini kullandı.



#Hakan Fidan
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#İran
#Küba
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