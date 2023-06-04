Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çeşitli ülkelerden tebrik mesajları geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından, Fidan'ı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.
Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirtti.
Başka bir paylaşım daha yapan Bayramov, bir önceki kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
- "Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim."
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan’ı tebrik ederek, iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediklerini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
İranlı Bakan, yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na da veda ederek, başarılar diledi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Twitter hesabından Fidan'ın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, Dışişleri Bakanı Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.