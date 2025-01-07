Yeni doğan bebeğine Ferdi Tayfur ismini verdi: Ölümü beni perişan etti

Antalya'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ferdi Tayfur'un ismini koydu. Bebeğinin olmasıyla mutluluk, hayranı olduğu sanatçının ölümüyle de üzüntüyü bir arada yaşayan baba, “Onun ölümü beni perişan etti. O sıra ismini çocuğuma verdim. Adıyla yaşasın” dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Abdullah Savaş (40), 10 yaşından bu yana büyük bir hayranlıkla dinlediği Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ismini, yeni doğan oğluna verdi. 25 Aralık'ta dünyaya gelen üçüncü çocuğuna isim düşünen savaş, 2 Ocak akşamında Ferdi Tayfur'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı, ardından bebeğine Ferdi Tayfur ismini koydu.
"Adıyla yaşasın"
10 yaşından itibaren Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinlemeye başladığını ve kendisine çok büyük bir hayranlık beslediğini belirten Abdullah Savaş, Ferdi Tayfur'un ölüm haberini almasıyla birlikte kaldığı hastaneye gittiğini fakat cenazesinin defnedildiği İstanbul'a yeni doğan çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için gidemediğini söyledi.