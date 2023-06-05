Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Bakanlar, devir teslim törenlerini bugün tamamlayacak. Yarın da ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

28. yasama döneminin başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli gelişme yaşanacak. Çarşamba günü kabinenin yeni üyeleri yemin edecek. Meclis Başkanı seçimi için de süreç başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.