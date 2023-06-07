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Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak: İsveç’in NATO üyeliği ve Doğu Akdeniz gündemde

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez yarın toplanacak. Gündemde Türkiye'nin güney sınırları, Doğu Akdeniz ve Ukrayna dahil pek çok başlık yer alıyor.

10:51 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın bir araya gelecek.

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın bir araya gelecek.

illi Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

Sınır güvenliği masada

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor. Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.


Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız
Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Anayasa değişikliğini TBMM'ye sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz" diye konuştu.


#Milli Güvenlik Kurulu
#Recep Tayyip Erdoğan
#MGK
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