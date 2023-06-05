Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak: İşte konuşulan isim

Hulusi Akar’ın ardından Genelkrumay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak göreve getirildi. 2018 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte 9 Temmuz 2019’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısı ve devletin işleyişinde siyaset-ordu ilişkileriyle ilgili olarak köklü değişiklikler yapıldı.





Cumhuriyet tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’na ilk kez Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Hulusi Akar, 9 Temmuz 2018’de atandı. Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Yaşar Güler getirildi.





Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanı’na ayrı bir biçimde bağlandı. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterildi.





Atama yapılacak





Milliyet'te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçiminde milletvekili seçilen Akar, yeni kabinede yer almadı. Orgeneral Güler’in Milli Savunma Bakanı olarak atanması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ikinci kez Milli Savunma Bakanlığı’na genelkurmay başkanı atanmış oldu.





Güler’den boşalan Milli Savunma Bakanlığı’na teamüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in atanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır” hükmü yer alıyor. Cumhurbaşkanı, Avsever veya başka bir orgeneral-oramirali genelkurmay başkanı olarak atayabilir. Genelkurmay başkanları, Cumhuriyet Dönemi’nde sürekli karacı orgeneraller içinden atandı.





Geçmişte Deniz Kuvvetleri bir oramiral veya Hava Kuvvetleri’nden bir orgeneralin atanması konusunda tartışmalar olmuştu. Orgeneral rütbesinde görev yapan komutanlar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu olarak sıralanıyor.





Emekli olacaktı





18 Eylül 1954’te doğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 2021 yılından yapılan Yüksek Askeri Şura’da 19 gün farkla 67 olan yaş haddinden etkilenmeyerek görevine yeniden atanmıştı. Mevcut yasaya göre Güler’in 2022 yılının 30 Ağustos’unda yaş haddinden emekliye ayrılması gerekiyordu. Ancak Genelkurmay Başkanlığı’nın yaş haddinin 72 yaşına kadar uzatılabilmesine olanak tanınmasıyla birlikte cumhurbaşkanı kararı ile Güler’in görev süresi uzatılmıştı. Bu uzatma ile Güler, genelkurmay başkanlığı görevinde iken Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmiş oldu.











