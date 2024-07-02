Yeni kabine toplanıyor: Masada önemli konular var

Toplantının ana gündem maddelerinden biri emekli aylıklarındaki artış olacak. Ayrıca yeni vergi paketi üzerine de detaylı görüşmeler yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kamuda tasarruf tedbirleri, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlarla ilgili atılan adımlar da toplantının önemli konularından biri olarak ele alınacak.