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Yeni kabine toplanıyor: Masada önemli konular var

Sağlık ve Çevre Bakanlıklarında gerçekleşen değişikliklerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni kabine toplantısının gündeminde emekli aylıklarındaki artış oranı da yer alacak.

Lokman Özdemir
08:41 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanan Kabine, bir dizi önemli konuyu ele alacak.


Bakan Şimşek'in sunum yapması bekleniyor


Toplantının ana gündem maddelerinden biri emekli aylıklarındaki artış olacak. Ayrıca yeni vergi paketi üzerine de detaylı görüşmeler yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kamuda tasarruf tedbirleri, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlarla ilgili atılan adımlar da toplantının önemli konularından biri olarak ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları da kabinenin gündeminde yer alacak. Yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek olan Şanghay İş Birliği Zirvesi ve cumartesi günü Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'ne katılımı değerlendirilecek.


Başıboş Köpek Tasarısı gündemde


Bunların yanı sıra, Meclis'in tatile girmeden önce gündeme gelecek olan "Başıboş Köpek Tasarısı" da kabinede ele alınacak konular arasında yer alıyor. Ayrıca İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım iddiaları da masaya yatırılacak ve konuyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.




#Kabine
#Cumhurbaşkanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
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