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Yeni kabinenin ilk MGK toplantısı bugün: Masada sekiz kritik başlık var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanacak. Beştepe’deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı da olacak.

08:16 . 8/06/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

MGK toplantısında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, sığınmacıların geri gönderilmesi, sınır güvenliği, İsveç’in NATO üyeliği başvurusu, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.


Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler de MGK’nın önemli başlıkları arasında bulunuyor.


İlk kez katılanlar

Hürriyet'te yer alan habere göre; MGK’ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hava ve deniz kuvvetleri komutanları katılacak. Daha önce MİT Başkanı sıfatıyla toplantılara katılan Hakan Fidan bu defa Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak yer alacak. Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya ise ilk kez MGK toplantısına katılmış olacak.





#Milli Güvenlik Kurulu
#MGK
#Yeni kabine
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
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