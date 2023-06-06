Yeni kabinenin ilk zirvesi bugün: İlk sunum Bakan Şimşek'ten

Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

İlk sunum Şimşek'ten

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.







