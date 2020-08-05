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Gündem Yeni parti kurmaya hazırlanan İnceye CHPden teklif Gel genel sekreter ol
POLİTİKA

Yeni parti kurmaya hazırlanan İnce'ye CHP'den teklif: Gel genel sekreter ol

Yeni parti kurmaya hazırlanan İnce'ye CHP'den teklif: Gel genel sekreter ol

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'de kalması gerektiğini belirterek, "Gel genel sekreter ol" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'de kalması gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce’nin yakın çevresine parti kuracağı konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik sürüyor.

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CHP, Muharrem İnce’nin doğrudan bir açıklama yapmadan bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığı görüşünü dile getirirken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabından Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yapan Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“'Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır.”

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