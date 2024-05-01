Yeni randevu sürpriz olmaz

Görüşmenin, iki lider arasında bundan sonraki süreçte yapılabilecek diğer temaslara da öncülük etmesi bekleniyor. Kulislerde, ikinci görüşmenin sürpriz olmayacağı dillendirildi. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk kez misafir olacak Özel’e Erdoğan, AK Parti ve CHP'nin yeni anayasayı birlikte çalışabilecek düzeyde olduklarını iletecek. Görüşmede, ağırlıklı olarak yeni anayasa ve ekonomi konusunda atılacak reform adımlarının AK Parti ve CHP arasında sağlanacak iş birliğiyle hayata geçirilebilmesinin mümkün olduğu teması işlenecek. Özel'in ilerleyen günlerde Beştepe'ye ikinci bir ziyaret yapması da bekleniyor. İkinci ziyaretin içeriği de, Beştepe'de 2 Mayıs'ta (yarın) yapılacak ilk görüşemeye bağlı olarak şekillenecek.