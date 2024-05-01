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Yeni randevu sürpriz olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yarın saat 16.00’da Söğütözü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Uğur Duyan
04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:11 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel.

Görüşmenin, iki lider arasında bundan sonraki süreçte yapılabilecek diğer temaslara da öncülük etmesi bekleniyor. Kulislerde, ikinci görüşmenin sürpriz olmayacağı dillendirildi. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk kez misafir olacak Özel’e Erdoğan, AK Parti ve CHP'nin yeni anayasayı birlikte çalışabilecek düzeyde olduklarını iletecek. Görüşmede, ağırlıklı olarak yeni anayasa ve ekonomi konusunda atılacak reform adımlarının AK Parti ve CHP arasında sağlanacak iş birliğiyle hayata geçirilebilmesinin mümkün olduğu teması işlenecek. Özel'in ilerleyen günlerde Beştepe'ye ikinci bir ziyaret yapması da bekleniyor. İkinci ziyaretin içeriği de, Beştepe'de 2 Mayıs'ta (yarın) yapılacak ilk görüşemeye bağlı olarak şekillenecek.

AK Parti kaynakları, Özel'in önceki CHP liderlerinden farklı olarak uzlaşmacı bir eğilim benimsemesini önemsediklerini söylerken CHP kaynakları da "Yeni CHP'nin değişim söylemiyle uyumlu olması için vazgeçen taraf, masadan kaçan taraf görünümü vermeyiz, samimiyetle masaya otururuz" değerlendirmesinde bulundu.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Siyaset
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