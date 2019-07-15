Yeni Şafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

Yeni Şafak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananların gelecek için kaynak oluşturması amacıyla "15 Temmuz Dijital Kütüphanesi"ni oluşturdu.
Yeni Şafak internet sitesinde "www.yenisafak.com/15Temmuz" uzantısıyla yayınlanan dijital kütüphanede; metin, fotoğraf, video, harita ve infografikler üzerinden darbe girişimine gidilen süreç, darbe girişiminin ilk 48 saatinde dakika dakika neler yaşandığına ayrıntılı şekilde yer veriliyor.
15 Temmuz'daki ihanet gecesinin en büyük ve en önemli 'hafızası' olma özelliğine taşıyan bu anlamlı siteye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz!