Gündem Yeni Şafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeni Şafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

Yeni Şafak'ın Anadolu'nun gördüğü en büyük ihanetlerin belki de başında gelen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin hemen ardından hayata geçirdiği "15 Temmuz Dijital Kütüphanesi" ilk günden bu yana ihanet gecesinin en önemli 'hafızalarından' biri olma özelliğini koruyor. 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi'nde, darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananların anlatıldığı metin, fotoğraf, video, harita ve infografikler yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.
Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

Yeni Şafak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananların gelecek için kaynak oluşturması amacıyla "15 Temmuz Dijital Kütüphanesi"ni oluşturdu.

Yeni Şafak internet sitesinde "www.yenisafak.com/15Temmuz" uzantısıyla yayınlanan dijital kütüphanede; metin, fotoğraf, video, harita ve infografikler üzerinden darbe girişimine gidilen süreç, darbe girişiminin ilk 48 saatinde dakika dakika neler yaşandığına ayrıntılı şekilde yer veriliyor.

15 Temmuz'daki ihanet gecesinin en büyük ve en önemli 'hafızası' olma özelliğine taşıyan bu anlamlı siteye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz!

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi
İlk tören Külliyede

İlk tören Külliye'de

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Erdoğan'dan Kur-an tilaveti

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Destanınınüçüncü yılı!

Destanının
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Cennette
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Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

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