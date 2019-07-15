Yeni Şafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

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ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal "Kevin" Öksüz

ABD Kongresine yalan beyanda bulunduğu sabit olan FETÖ firarisi Kemal Öksüz, örgütün finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli rol oynadı. Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz, Amerikan vatandaşı olduktan sonra ismini "Kevin" olarak değiştirdi. Başında olduğu konsey kar amacı gütmeyen kuruluş kategorisinde olmasına rağmen Öksüz, FETÖ adına lobicilik yaptı. Gezilerde kullanılan finans kaynaklarını Kongreden saklayan Öksüz, bu kaynakların örgüte aktarılmasına aracılık etti.