Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı.
Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı.
Bu özel ilavelerde FETÖ’nün büyük bir ihanete varan serüvenini, darbeyi planlayan hainleri, firardaki elebaşları, 15 Temmuz’un tanıklarını, kahramanlarını ve tarihe kazınan fotoğrafları bulacaksınız.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yazılarıyla eklerimize katkı verdi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun röportajında da o geceye dair önemli tanıklıklar var.
Darbecilerin şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü köye gittik, babası bize kahramanın daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarını gösterdi.