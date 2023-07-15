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Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı

Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı. Bu özel ilavelerde FETÖ’nün büyük bir ihanete varan serüvenini, darbeyi planlayan hainleri, firardaki elebaşları, 15 Temmuz’un tanıklarını, kahramanlarını ve tarihe kazınan fotoğrafları bulacaksınız.

11:16 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı.

Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı.

Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı.


Bu özel ilavelerde FETÖ’nün büyük bir ihanete varan serüvenini, darbeyi planlayan hainleri, firardaki elebaşları, 15 Temmuz’un tanıklarını, kahramanlarını ve tarihe kazınan fotoğrafları bulacaksınız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak için
“Ölümü öldürenlere selam olsun”
başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yazılarıyla eklerimize katkı verdi.



Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun röportajında da o geceye dair önemli tanıklıklar var.


Darbecilerin şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü köye gittik, babası bize kahramanın daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarını gösterdi.




İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi. Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti. Yerlikaya, şunları kaydetti: "O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."


#15 Temmuz
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10 dakika önce
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