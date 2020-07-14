Yeni Şafak direniş noktalarında

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurdukları kirli organizasyonla hain bir darbeye teşebbüs eden teröristlerin girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti.
Teröristler emellerine ulaşamadı, karşılarında canlarını feda etmekten zerre çekinmeyen koca bir milleti buldular. O elim günde FETÖ’nün ihanetini Türkiye’ye ilk olarak duyuran Yeni Şafak, bugün İstanbul'un hain darbe teşebbüsüne tanıklık eden dört önemli noktasındaki canlı yayınlarla kutlu direnişi konuşuyor.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve Atatürk Havalimanı'nda o gecenin tanıklarından Gazi Ahmet Onay, Gazi Mehmet Emin Ertaş, Gazi Hakan Keleş ve Avukat Cihat Gökdemir ile şanlı direnişi konuşuyorlar.