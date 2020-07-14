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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeni Şafak direniş noktalarındaydı

15 Temmuz'da destansı mücadeleye sahne olan dört noktada milli direnişin izini sürüyoruz. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve Atatürk Havalimanı'nda o gecenin tanıkları ile şanlı direnişi konuştular.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, o gecenin tanıklarıyla birlikte darbeye direnişi ele aldı.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, o gecenin tanıklarıyla birlikte darbeye direnişi ele aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurdukları kirli organizasyonla hain bir darbeye teşebbüs eden teröristlerin girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti. Teröristler emellerine ulaşamadı, karşılarında canlarını feda etmekten zerre çekinmeyen koca bir milleti buldular.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

O elim günde FETÖ’nün ihanetini Türkiye’ye ilk olarak duyuran Yeni Şafak, bugün İstanbul'un hain darbe teşebbüsüne tanıklık eden dört önemli noktasındaki canlı yayınlarla kutlu direnişi konuştu.

VATAN CADDESİ

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve Atatürk Havalimanı'nda o gecenin tanıklarından Gazi Ahmet Onay, Gazi Mehmet Emin Ertaş, Gazi Hakan Keleş ve Avukat Cihat Gökdemir ile şanlı direnişi konuştu.

SARAÇHANE

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