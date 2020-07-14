Yeni Şafak direniş noktalarındaydı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, o gecenin tanıklarıyla birlikte darbeye direnişi ele aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurdukları kirli organizasyonla hain bir darbeye teşebbüs eden teröristlerin girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti. Teröristler emellerine ulaşamadı, karşılarında canlarını feda etmekten zerre çekinmeyen koca bir milleti buldular.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Yeni Şafak Direniş Noktalarında - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü https://t.co/BfhkGjTvjc — Yeni Şafak (@yenisafak) July 14, 2020

O elim günde FETÖ’nün ihanetini Türkiye’ye ilk olarak duyuran Yeni Şafak, bugün İstanbul'un hain darbe teşebbüsüne tanıklık eden dört önemli noktasındaki canlı yayınlarla kutlu direnişi konuştu.

VATAN CADDESİ

Yeni Şafak Direniş Noktalarında - Vatan Caddesi https://t.co/9hMmQuoRNA — Yeni Şafak (@yenisafak) July 14, 2020

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve Atatürk Havalimanı'nda o gecenin tanıklarından Gazi Ahmet Onay, Gazi Mehmet Emin Ertaş, Gazi Hakan Keleş ve Avukat Cihat Gökdemir ile şanlı direnişi konuştu.

SARAÇHANE

Yeni Şafak Direniş Noktalarında - Saraçhane https://t.co/2yEzX3fksM — Yeni Şafak (@yenisafak) July 14, 2020

ATATÜRK HAVALİMANI

Yeni Şafak Direniş Noktalarında - Atatürk Havalimanı https://t.co/oVDtEGRgO6 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 14, 2020

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