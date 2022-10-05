Yeni Şafak Gazetesi manşetine taşımıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına anayasa telifi

Yeni Şafak Gazetesi, bugünkü manşetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri öncesinde attığı adımlarla muhafazakar kesimin oylarını toplamak için 'Başörtüsünü yasal güvence altına alalım' çıkışına ve TBMM'ye sunulan yasa teklifine değindi. Kılıçdaroğlu’nun çağrısını değerlendiren hukukçular ve başörtüsü yasağının mağdurları bu tartışmanın sonsuza kadar kapanması için anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

'KANUN YETMEZ ANAYASAL GÜZENCE GETİRELİM'

28 Şubat’ta verilen hak mücadelesinin öncü isimlerinden birisi olan Avukat Hüsnü Tuna, yasal güvencinin yeterli olmadığını söyledi. Tuna, “Bundan sonra bir iktidar geldiğinde yeni bir kanunla çoğunluğu sağlayarak kanunu değiştirebilir. Dolayısıyla bu durumun kanunla olacak bir tarafı yok. Kılık kıyafet, dini inanç sebebiyle sorun yaşayan insanların korunmasına ilişkin anayasaya bir hüküm getirilmesi lazım. Bunun dışındaki tüm çözümler aldatmaca olur” dedi.

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GÜNDEM Madem öyle anayasal güvence getirelim

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLUNA ÇAĞRI

Gazetenin 'Kanun yetmez anayasal güvence şart' başlığıyla manşetine taşıdığı haberin ardından, milyonların beklediği önemli açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğini inşa edecek birikime sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük'' dedi. 'Heyecanla bizi bekleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım' diyen Erdoğan, ''Cumhur ittifakı ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağız'' ifadelerini kullandı. CHP'nin başörtüsü teklifine de tepki gösteren Erdoğan, ''Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok. Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Kılıçdaroğlu'nun son adımını bir taktik olarak görüyorum, eskiden başörtüsüne bez parçası diyordu. Eğer Kılıçdaroğlu teklifinde samimiyse başörtüsü konusundaki çözümü anayasa düzeyinden sağlayalım. 6'lı masa seni destekleyen arkadaşların da var ya gelin hep birlikte başörtüsü konusunda anayasa düzeyinde düzenleme yapalım'' açıklamasında bulundu.

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'ADAM GİBİ ADAMSAN BUNU BÖYLE YAPALIM'

"Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım." diyen Erdoğan, "Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım." dedi. Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir." diye net tepki gösterdi.

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OYNAT 04:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü rahatsızlığını gözler önüne seren açıklamalarını milyonlara izletti

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü için kanun teklifinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, bir dönem zulüm düzeyine varan başörtüsü konusunu, her alanda ülke gündeminden çıkarttık. Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır' diyerek Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin geçmişte başörtüsü rahatsızlığını dile getirdikleri açıklamaların derlendiği videoyu izletti.



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'CHP ZİHNİYETİ VE FAŞİZMİDİR'

Türkiye’nin gündeminde başörtüsü meselesinin kalmadığını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kanun teklifiyle açıklaması arasında fark var. Neden böyle bir teklif getirdiğini anlamakta zorlandık. Ülkemizde böyle bir mesele yok. Üniversitelerde, kamuda, özel sektörde böyle bir mesele var mı? Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadeleler sayesine kalmamıştır. Geçmişte bu utanç yaşandıysa sebebi CHP zihniyeti ve faşizmidir. Başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa meselesi olmaması gereken bir meseledir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvuran bizzat Kılıçdaroğlu'dur

Türkiye bir dönem Meclis’e başörtüsüyle girdiği için kürsüden -ey CHP senin düşünce baban şimdi ebedi alemde- kürsüden haddi bildirilmeye davet eden milletvekilleri görmüştür. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis’ten dışarı atmak için hep birlikte ayağa kalkıp alkışlamıştınız.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım

'İSTİSMAR SİYASETİ YAPARAK MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMA'

Yav Kemal, doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözebileceğini mi sanıyorsun? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Bu zatın, artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var?"