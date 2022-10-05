Yeni Şafak Gazetesi manşetine taşımıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına anayasa telifi

Yeni Şafak Gazetesi, bugünkü manşetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri öncesinde attığı adımlarla muhafazakar kesimin oylarını toplamak için 'Başörtüsünü yasal güvence altına alalım' çıkışına ve TBMM'ye sunulan yasa teklifine değindi. Kılıçdaroğlu’nun çağrısını değerlendiren hukukçular ve başörtüsü yasağının mağdurları bu tartışmanın sonsuza kadar kapanması için anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.
'KANUN YETMEZ ANAYASAL GÜZENCE GETİRELİM'
28 Şubat’ta verilen hak mücadelesinin öncü isimlerinden birisi olan Avukat Hüsnü Tuna, yasal güvencinin yeterli olmadığını söyledi. Tuna, “Bundan sonra bir iktidar geldiğinde yeni bir kanunla çoğunluğu sağlayarak kanunu değiştirebilir. Dolayısıyla bu durumun kanunla olacak bir tarafı yok. Kılık kıyafet, dini inanç sebebiyle sorun yaşayan insanların korunmasına ilişkin anayasaya bir hüküm getirilmesi lazım. Bunun dışındaki tüm çözümler aldatmaca olur” dedi.
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLUNA ÇAĞRI
Gazetenin 'Kanun yetmez anayasal güvence şart' başlığıyla manşetine taşıdığı haberin ardından, milyonların beklediği önemli açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.
'ADAM GİBİ ADAMSAN BUNU BÖYLE YAPALIM'
"Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım." diyen Erdoğan, "Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım." dedi. Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir." diye net tepki gösterdi.
'CHP ZİHNİYETİ VE FAŞİZMİDİR'
Türkiye’nin gündeminde başörtüsü meselesinin kalmadığını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kanun teklifiyle açıklaması arasında fark var. Neden böyle bir teklif getirdiğini anlamakta zorlandık. Ülkemizde böyle bir mesele yok. Üniversitelerde, kamuda, özel sektörde böyle bir mesele var mı? Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadeleler sayesine kalmamıştır. Geçmişte bu utanç yaşandıysa sebebi CHP zihniyeti ve faşizmidir. Başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa meselesi olmaması gereken bir meseledir.
- Türkiye bir dönem Meclis’e başörtüsüyle girdiği için kürsüden -ey CHP senin düşünce baban şimdi ebedi alemde- kürsüden haddi bildirilmeye davet eden milletvekilleri görmüştür. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis’ten dışarı atmak için hep birlikte ayağa kalkıp alkışlamıştınız.
'İSTİSMAR SİYASETİ YAPARAK MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMA'
Yav Kemal, doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözebileceğini mi sanıyorsun? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Bu zatın, artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var?"