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POLİTİKA

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenerek "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." demişti. Kısa filmi yayınlaması sonrası gözaltına alınan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Hande Karacasu, kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri için yasal işlem başlatacağını söyledi. Gelişmelerin ardından 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele alan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi. Saydam, "Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler. Olmaz, olacak iş değil. Çok tehlikeli. Bu film yalnızca iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez
Ali Saydam-Hande Karacasu

Youtube'da "Sessiz İstila" kısa filmiyle düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ: FİLMİ BEN SİPARİŞ ETTİM

Karacasu'nun gözaltına alınmasının ardından son günlerde göçmenlere ilişkin yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hande Karacasu yalnız başına değildir. Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Hande Karacasu, kendisine 'ırkçı' ifadesini kullananlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, son yazısında 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele aldı. Ümit Özdağ'ın "Ben sipariş ettim" dediği kısa filmi eleştiren Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi.

"MUHALEFET KORKU SALAN FİLMLER YAPIYOR"

Saydam, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mülteciler, sığınmacılar yalnızca bizim değil, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar başta olmak üzere tüm dünyanın sorunu… Çözümü de politika geliştirmekle mümkün. Türkiye de bunu yapıyor… Savaştan kaçana kucak açıyor… Ülke içindeki yerleşimleri ve diğer ihtiyaçları konusunda planlamalar yapıyor. Vatanlarına dönmeleri için ev inşa etmekten savaşların durmasına kadar pek çok adım atıyor…

Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler… Olmaz, olacak iş değil… Çok tehlikeli…

Türkiye’de çatışmayı, kavgayı, düşmanlığı kışkırtmak, Suriye’de, Afganistan’da, Vietnam’da benzerlerini yaşatan ABD gibi Batılı emperyallerin işidir; onların ekmeğine yağ sürmektir.

Bu film yalnızca kaosa ve iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi…"

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Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez
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Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenerek "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." demişti. Kısa filmi yayınlaması sonrası gözaltına alınan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Hande Karacasu, kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri için yasal işlem başlatacağını söyledi. Gelişmelerin ardından 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele alan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi. Saydam, "Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler. Olmaz, olacak iş değil. Çok tehlikeli. Bu film yalnızca iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi." dedi.

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