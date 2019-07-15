Yeni Şafak'tan özel sayı: 3 yıl değil asırlar geçse de unutmayacağız!

Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana vatanın bölünmezliği ve milletin bağımsızlığının ilk kez bu denli tehlikeye düştüğü 15 Temmuz Hain FETÖ girişiminin 3. yılındayız.

İhanet gecesinin henüz ilk dakikalarında, kimse ne olduğunu dahi anlamadan 'FETÖ'cü subaylar çıldırdı' mesajıyla halka yaşananları en hızlı ve doğru şekilde aktaran Yeni Şafak, darbe kalkışmasının karşısında dimdik durdu.

O gece yüzbinler Yeni Şafak'ın haberleri ve yayınlarıyla FETÖ'cülerin ihanetinin boyutunu öğrenirken, kurum ilk andan itibaren darbe girişiminin karşısında yer aldığını net bir dille ilan etti.

İhanet gecesinin 3. yıl dönümüne özel olarak ek hazırlayan Yeni Şafak, hem o gece yaşananların tüm boyutlarıyla okuyucusu ile paylaştı hem de şehitlerimizin, gazilerimizin hayat hikayelerini bir kez daha sütunlarına taşıdı.

Bugün Yeni Şafak gazetesi alırken "Üç yıl değil asırlar geçse de unutmayacağız" manşetiyle yayına çıkan 15 Temmuz Özel Ekini istemeyi unutmayın!

GÜNDEM Türkiye’nin uçurumdan döndüğü günün hikayesi: Dakika dakika o gece

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