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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeni Şafak 15 Temmuz özel eki

Yeni Şafak'tan özel sayı: 3 yıl değil asırlar geçse de unutmayacağız!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında yaptığı yayınlar ve ilk andan itibaren ihanetin karşısında dik bir duruş sergileyen Yeni Şafak, kalkışmanın 3. yılında özel bir sayıyı okuyucularıyla buluşturdu. 'Üç yıl değil asırlar geçse unutmayacağız' manşetiyle yayınlanan özel ekte o gece yaşananların dakika dakika kronolojisinden simge haline gelen mekanlara, 15 Temmuz'un gizli kahramanlarından gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatandaşlarımızın hayat hikayelerine kadar çok farklı detayları bulmak mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz'un yıl dönümü kapsamında Yeni Şafak'ın çıkardığı özel ekin kapağı.
15 Temmuz'un yıl dönümü kapsamında Yeni Şafak'ın çıkardığı özel ekin kapağı.

Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana vatanın bölünmezliği ve milletin bağımsızlığının ilk kez bu denli tehlikeye düştüğü 15 Temmuz Hain FETÖ girişiminin 3. yılındayız.

İhanet gecesinin henüz ilk dakikalarında, kimse ne olduğunu dahi anlamadan 'FETÖ'cü subaylar çıldırdı' mesajıyla halka yaşananları en hızlı ve doğru şekilde aktaran Yeni Şafak, darbe kalkışmasının karşısında dimdik durdu.

O gece yüzbinler Yeni Şafak'ın haberleri ve yayınlarıyla FETÖ'cülerin ihanetinin boyutunu öğrenirken, kurum ilk andan itibaren darbe girişiminin karşısında yer aldığını net bir dille ilan etti.

İhanet gecesinin 3. yıl dönümüne özel olarak ek hazırlayan Yeni Şafak, hem o gece yaşananların tüm boyutlarıyla okuyucusu ile paylaştı hem de şehitlerimizin, gazilerimizin hayat hikayelerini bir kez daha sütunlarına taşıdı.

Bugün Yeni Şafak gazetesi alırken "Üç yıl değil asırlar geçse de unutmayacağız" manşetiyle yayına çıkan 15 Temmuz Özel Ekini istemeyi unutmayın!

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