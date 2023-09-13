Yeni Tam Donanımlı Hasta Nakil Ambulansı 7/24 Görev Başında
Yürütülen bu çalışma neticesinde, yeni bir tane tam donanımlı hasta nakil ambulansı Şile Belediyesi çatısı altında hizmet vermek için araç filosuna dahil edildi. Mevcut hasta nakil aracına takviye olması amacıyla ilçeye kazandırılan yeni hasta nakil ambulansı, ilçe merkezinde ve çevre mahallelerde 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak şekilde hizmete başladı. Hastaların hastaneye ulaştırılmasından, engelli ve yaşlı kişilerin gerekli doktor kontrollerinin yapılması için hastaneye ulaşımının sağlanmasına kadar ilçede önemli bir ihtiyacı giderecek olan Hasta Nakil Ambulansı, 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Ambulansın Şile’de önemli bir ihtiyacı daha karşılayacağını vurgulayan Başkan Ocaklı: “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında sürdürdüğümüz hasta nakil hizmetlerimizde görev yapacak yeni “Hasta Nakil Ambulansı”mız araç filomuza katıldı. Artık hasta nakil hizmetlerimizi 2 tane tam donanımlı araç ve uzman personelle sürdürmeye devam edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla yaşlılarımızın, engellilerimizin, ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında olacağız. Yeni hasta nakil aracımız Şile’ye hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.