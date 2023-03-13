Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Parti içindeki istişare süreci tamamlandı

Yeniden Refah Partisi "ittifak" kararını verdi.
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'yla istişare sürecinin tamamlandığını, kararın 1-2 gün içinde açıklanacağını duyurdu.
Geçtiğimiz gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
Yıldırım, AK Parti'nin 'ittifaka katılma' davetini Erbakan'a iletmişti.
Görüşmeden sonra açıklama yapan Erbakan, parti içinde daveti istişare edeceklerini aktardı. Edinilen bilgilere göre, net kararın 1-2 güne açıklanması bekleniyor.