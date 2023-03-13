Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Parti içindeki istişare süreci tamamlandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına sıcak baktığını belirtti. Aydal, "AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi." açıklamasında bulundu.