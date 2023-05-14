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Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bıraktı

2023 genel seçimlerine Cumhur ittifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi dikkat çeken bir çıkış yaptı. Fatih Erbakan’ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bırakarak 5 milletvekili çıkardı.

22:26 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bıraktı

Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bıraktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere girdi. Bu seçimler Yeniden Refah’ın kendi logosu ile girdiği ilk seçimler olması açısında oldukça önemliydi ve ciddi bir başarı elde ettiler.

20 yıllık Saadet Partisi'ni geride bıraktı

Fatih Erbakan kendi logosuyla girdiği ilk seçimde 20 yıllık Saadet Partisi’nden yüksek oy aldı. Genel toplamda 2,84 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Böylece Fatih Erbakan Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.

#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Saadet Partisi
#seçim sonuçları
#2023 seçim sonuçları
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