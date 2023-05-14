Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bıraktı

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yeniden Refah Partisi ise 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan oy oranlarına göre beş milletvekili çıkardı.