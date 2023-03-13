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Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına sıcak baktığını belirtti. Aydal, "AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi." açıklamasında bulundu.

09:48 . 13/03/2023 Pazartesi
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Doğan Aydal - Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

Doğan Aydal - Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kala büyük bir hareketliliğin yaşandığı siyaset arenasında, ittifaklar da genişlemeye başladı.

Cumhur İttifakı büyüyor

AK Parti, MHP, HÜDA-PAR ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.

Öne çıkan partilerden biri de
Yeniden Refah Partisi
oldu.
Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.

"AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı"

Gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nden sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Habertürk'teki Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Doğan Aydal
, son aşamaya ilişkin bilgileri aktardı.

Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacakları sorulan Aydal, ittifaka sundukları 30 maddenin AK Parti tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.

Aydal,
"AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi."
ifadelerini kullandı.
Ayrıca Aydal, ittifaka katılmaları teklifine,
“Ben dürüstçe sıcak bakıyorum.”
cevabını verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın parti içi istişaresinde parti disiplini ile herkese söz hakkı verip, cevabını dinlediğini belirten Prof. Aydal,
"Benim şahsi düşüncem Cumhur İttifakı'na katılmaktır."
ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Doğan Aydal
#Yeniden Refah Partisi
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Fatih Erbakan
#Prof. Dr. Doğan Aydal
11 dakika önce
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Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi
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