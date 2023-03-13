Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi

Cumhur İttifakı’na davet edilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın 2018 senesinde Saadet Partisi'ne oy verecek olan vatandaşlara yaptığı uyarı tekrar gündem oldu. Fatih Erbakan konuşmasında, "3 milletvekili elde edecekler diye din düşmanı CHP'ye 10 taneden fazla milletvekilini kendi oylarınızla vermiş olacaksınız. Türkiye'de 50'den fazla ilde Saadet Partisi'ne vereceğiniz oylar CHP'nin fazladan milletvekili çıkarmasına yarayacak. Diyor ki 'efendim zaten oylar boşa gidiyordu.' Ya oyun boşa gitmesi, CHP'ye gitmesinden çok daha şereflidir. En azından boşa gidiyordu." ifadelerini kullanmıştı.