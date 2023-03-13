Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi

Doğan Aydal - Fatih Erbakan - Binali Yıldırım
14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kala büyük bir hareketliliğin yaşandığı siyaset arenasında, ittifaklar da genişlemeye başladı.
Cumhur İttifakı büyüyor
AK Parti, MHP, HÜDA-PAR ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
Görüşmenin ardından Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.
"AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı"
Gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nden sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacakları sorulan Aydal, ittifaka sundukları 30 maddenin AK Parti tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.