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Yeniden Refah Partisi'nden Kılıçdaroğlu iddiasına yalanlama: Bunlar beyhude uğraş

Yeniden Refah Partisi, 14 il teşkilatının seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği yönündeki iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır" denildi.

16:39 . 3/04/2023 Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Yeniden Refah Partisi, 14 il teşkilatının seçimlerde Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu destekleyeceği yönündeki iddiayı yalanladı.
Partiden yapılan açıklamada,
"81 il başbakanımız Genel Başkanımızın arkasındadır. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz"
denildi.


#Yeniden Refah Partisi
#Kemal kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
1 saat önce
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