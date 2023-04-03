Yeniden Refah Partisi'nden Kılıçdaroğlu iddiasına yalanlama: Bunlar beyhude uğraş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Yeniden Refah Partisi, 14 il teşkilatının seçimlerde Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu destekleyeceği yönündeki iddiayı yalanladı.
Partiden yapılan açıklamada,
"81 il başbakanımız Genel Başkanımızın arkasındadır. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz"
denildi.
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1 saat önce