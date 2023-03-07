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Yeniden Refah Partisi'nden Saadet Partisi'ne tepki: Bu utancı unutmayın

Yeniden Refah Partisi Basın Danışmanı Şerif Varol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklandığı akşam için "utanç" ifadelerini kullanarak "Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın" dedi.

11:08 . 7/03/2023 Salı
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Saadet Partisi Genel Merkezi

Saadet Partisi Genel Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamayla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, daha sonra masaya döndü.

Adayı Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından aday açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Toplantı merkezi Saadet Partisi oldu

Süreç devam ederken krizin merkezi Saadet Partisi Genel Merkezi oldu.

Üst üste üç toplantının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılmasıyla birlikte muhalefet destekçileri toplantı devam ederken parti binası önünde toplandı.

'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atıldı

Saatler ilerledikçe artan kalabalıktakiler partilerine göre sloganlar atmaya başladı. CHP'liler ise İzmir Marşı okuyup
'Türkiye laiktir laik kalacak'
sloganları attı.

Yeniden Refah Partisi'nden ise bu görüntülere tepki geldi.

Yeniden Refah Partisi'nden tepki: Bu görüntüleri asla unutmayın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Basın Danışmanı Şerif Varol, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklandığı akşam için "utanç" kelimelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının atıldığı videoyu paylaşan Şerif Varol şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüşçüler, Cennetmekan Erbakan Hocamızın Genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş'ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan'ın olduğu Yeniden Refah Partisi'dir."

Fatih Erbakan’ın danışmanı: Saadet Partisi önünde utancı yaşatanları asla unutmayın
Fatih Erbakan’ın danışmanı: Saadet Partisi önünde utancı yaşatanları asla unutmayın

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Basın Danışmanı Şerif Varol, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklandığı akşam için “utanç” dedi. Parti binası önünde “Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganının atıldığı videoyu paylaşan Varol, “Milli Görüşçüler, cennetmekan Erbakan hocamızın genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş'ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan'ın olduğu Yeniden Refah Partisi'dir” sözleriyle sitem etti.

#Yeniden Refah Partisi
#Saadet Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
21 dakika önce
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Yeniden Refah Partisi'nden Saadet Partisi'ne tepki: Bu utancı unutmayın
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