Yeniden Refah Partisi'nden Saadet Partisi'ne tepki: Bu utancı unutmayın

Saadet Partisi Genel Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamayla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, daha sonra masaya döndü.
Adayı Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından aday açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Toplantı merkezi Saadet Partisi oldu
Süreç devam ederken krizin merkezi Saadet Partisi Genel Merkezi oldu.
Üst üste üç toplantının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılmasıyla birlikte muhalefet destekçileri toplantı devam ederken parti binası önünde toplandı.
'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atıldı
Yeniden Refah Partisi'nden ise bu görüntülere tepki geldi.
Yeniden Refah Partisi'nden tepki: Bu görüntüleri asla unutmayın
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Basın Danışmanı Şerif Varol, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklandığı akşam için "utanç" kelimelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının atıldığı videoyu paylaşan Şerif Varol şu ifadeleri kullandı: