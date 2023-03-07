Yeniden Refah Partisi'nden Saadet Partisi'ne tepki: Bu utancı unutmayın

"Milli Görüşçüler, Cennetmekan Erbakan Hocamızın Genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş'ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan'ın olduğu Yeniden Refah Partisi'dir."