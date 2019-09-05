Gündem Yenikapıda şov yapan İmamoğlunun ihale ilanı Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun
POLİTİKA

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 175 adet aracın kiralanması için eylül başında ihaleye çıkma talimatı verdiği belirlendi. Yenikapı'da İBB'nin hizmet araçları ile israf şovuna hazırlanan İmamoğlu'nun yeni ihalede araçlarda istediği özellikler şartnamede tek tek yazıldı: Sunroof, deri koltuk, kol dayama, metalik siyah renk..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB araç kiralama ihalesine çıktı
İBB araç kiralama ihalesine çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:

  1. -Metalik siyah renk olacaktır
  2. -Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır
  3. -Otomatik vites olacaktır
  4. -Far yıkama sistemi olacaktır
  5. -Sunroof olacaktır
  6. -Koltuklar deri olacaktır
  7. -Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır
  8. -17 inç janta sahip olacaktır
  9. -Otomatik hız sabitleyici olacaktır
  10. -Elektronik el freni olacaktır
  11. -Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır
  12. -Çift bölgeli klima olacaktır
  13. -Arka kol dayama olacaktır
  14. -Gövde rengi yan aynalar olacaktır

Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.

İmamoğlu'nun Yenikapı'da 'israf' iddiasıyla sergilediği araçlar, söz konusu ihalede talep edilen özellikleri bile taşımıyor. Çoğu düşük sınıf hizmet aracı olan araçların bir kısmı minibüs, bir kısmı kamyonet ve kamyon.

İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

Çekilen hizmet araçları nedeniyle çalışma yapılamıyor.
Deri koltuklu ve kol dayama olsun

Deri koltuklu ve kol dayama olsun

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı
Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Türkiye düşmanlarına<br>500 bin TL harcamış

Türkiye düşmanlarına
500 bin TL harcamış

​HDP''li Türk'ün yaptığı ödemelerin faturaları çıktı.
G-7'ye Türkiye önerisi

G-7'ye Türkiye önerisi

​Rus lideri, Doğu Ekonomi Forumu'nda önemli teklifte bulundu.
​Şehir boşaltılacak

​Şehir boşaltılacak

​2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.

Çalışma<br> saatleri değişti

Çalışma
saatleri değişti

​İstanbul'daki 124 karakolda 15 eylülde başlıyor.
Kapıları açmak zorunda kalırız

Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

2 Türk ve 2 ABD helikopteri devriye uçuşuna katıldı.
Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

10 bin şirkette 44 bin mülteci çalışıyor.
9 Eylül'de başlıyor

9 Eylül'de başlıyor

​İETT kullanan İstanbullulara önemli uyarı.
Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Provokatörlerin eylemine Lübnan polisi müsade mi etti?
Veda ettik

Veda ettik

​12 Dev Adam son 16 turuna katılamadı.
Önce rüşvet sonra tehdit

Önce rüşvet sonra tehdit

ABD'den İranlı kaptana: "Ya parayı al ya da hayat çok zor olur"
PKK hedefleri vuruldu

PKK hedefleri vuruldu

3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Üç kanser ilacı daha ödeme listesinde

Üç kanser ilacı daha ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.