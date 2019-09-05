Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:

-Metalik siyah renk olacaktır -Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır -Otomatik vites olacaktır -Far yıkama sistemi olacaktır -Sunroof olacaktır -Koltuklar deri olacaktır -Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır -17 inç janta sahip olacaktır -Otomatik hız sabitleyici olacaktır -Elektronik el freni olacaktır -Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır -Çift bölgeli klima olacaktır -Arka kol dayama olacaktır -Gövde rengi yan aynalar olacaktır

Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.

İmamoğlu'nun Yenikapı'da 'israf' iddiasıyla sergilediği araçlar, söz konusu ihalede talep edilen özellikleri bile taşımıyor. Çoğu düşük sınıf hizmet aracı olan araçların bir kısmı minibüs, bir kısmı kamyonet ve kamyon.