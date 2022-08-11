Yerebatan Sarnıcı'nın yeni hali büyük ilgi gördü

İstanbul’da Tarihi Yarımada’da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sarnıcın içerisinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Bin 500 yılda en kapsamlı restorasyonu geçiren sarnıçta birçok yenilik göze çarparken, yapıda bulunan beton yol kaldırılarak yerine modern malzemelerle metal bir zemin yerleştirildi. Delikli metal zemin üzerinde yürüyen ziyaretçiler suyun görülebildiği platformda yürüyebiliyor.

“Tüm yapılan restorasyonların böyle olması gerekiyor”

Yerebatan sarnıcını gezmek için İzmit’ten geldiğini ifade eden ziyaretçi Merve Acar, “Sarnıç çok güzel olmuş. Tüm yapılan restorasyonlar böyle olması gerekiyor. Daha önce gelmiştim ama bu halini görmek çok daha güzel. Burada denizanası eserleri var. Bu eserler beni oldukça etkiledi. Yapılan eserler sarnıca ayrı bir hava katmış” ifadelerini kullandı.

REKLAM

“Beni en çok sütunlar ve el eseri etkiledi”

Yerebatan sarnıcının restorasyon sonrası merak edip geldiğini belirten ziyaretçi Kübra Onur, “İçerisinin havası çok farklı. Beni en çok sütunların ağaçlara benzetilmesi ve ‘el’ eserinin zaman merhumuna benzetilmesi etkiledi. Daha önceki halini görmedim ama sosyal medya da birkaç fotoğrafına denk gelmiştim” şeklinde konuştu.

“Yerebatan Sarnıcı oldukça etkileyiciydi”

Kanada’dan geldiğini ifade eden ziyaretçi turist, “İstanbul’a tatil için geldim. Gelmişken Yerebatan Sarnıcı’nı gezmek istedim. Sarnıç oldukça etkileyiciydi. Işık gösterisini ve ışıklar sönünce herkesin tedirgin olmasını beğendim” diye konuştu.

Yerebatan sarnıcının içerisinde gerçekleşen ışık şovundan etkilendiğini belirten bir diğer ziyaretçi Arın Madenli, “Yeni eklenen sanat eserleri ve sesler ile birlikte ışık gösterisini çok beğendim” dedi.

REKLAM

Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi

Yerebatan Sarnıcı, su deposu olarak Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından 500’lü yılların ortalarında yaptırıldı. Bin 500 yıllık bir tarihi eser olan sarnıç 10 bin metrekare alanıyla dev bir yapı olarak göze çarpıyor. İçerisinde 336 adet mermer sütun kullanılarak yapılan sarnıç, Bizans sarayının o dönem su ihtiyacını karşılıyordu. Daha sonra da Topkapı Sarayı tarafından da sarnıç kullanıldı. 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip olan sarnıç geçmiş dönemlerde birçok kez restorasyona uğramış.

Restore edilen tarihi sarnıca giriş ücreti yerli ziyaretçi için 50 TL, yabancı ziyaretçi için 190 TL, öğrenci ve öğretmenler için ise 20 TL olarak belirlendi.