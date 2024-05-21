Yeri tespit edildi operasyonun düğmesine basıldı: PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H. (33), yakalanıp, tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK- PYD/PYG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucunda, örgütün sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H.'nin Manisa'da olduğu tespit edildi.
Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.