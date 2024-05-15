Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam… pic.twitter.com/f79WIC0nO0