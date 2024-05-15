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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 12 PKK'lı terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
11:27 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:55 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
  • Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️
  • Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
  • Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!



#MSB
#PKK
#Irak
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