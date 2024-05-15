Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
- Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!
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2 saat önce