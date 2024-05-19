Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz

Milii Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.
Millî Savunma Bakanlığı, bünyesindeki kadro ve kuruluşlarda "Memur" unvanıyla personel alımı yapacak. Sözleşmeli erbaş ve erlikten devlet memurluğuna geçiş personel temini 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MSB devlet memurluğuna geçiş için gerekli belgeler neler?
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapıyor. 24-29 Nisan 2024 tarihleri arasında MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 1.829 işçi alımı için başvurular alındı. MSB işçi alımı başvurusu yapanların gündeminde MSB 2024 işçi alımı kura sonuçları yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonucu sorgulanıyor. Peki MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? İşte, Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.