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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz

MSB, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Seren Som
13:26 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milii Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."



#MSB
#PKK
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