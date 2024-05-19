Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapıyor. 24-29 Nisan 2024 tarihleri arasında MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 1.829 işçi alımı için başvurular alındı. MSB işçi alımı başvurusu yapanların gündeminde MSB 2024 işçi alımı kura sonuçları yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonucu sorgulanıyor. Peki MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? İşte, Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...