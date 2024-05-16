MİT'ten Irak'ın Hakurk bölgesinde nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki iki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.