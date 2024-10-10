Yerli yıldız Togg’un her anına şahit olduk

Şuayip Alabay





Türk sanayisi ve vatandaşların gözüyle 2023’ün en önemli gelişmelerinden biri, Türkiye’nin hayali olan yerli otomobil Togg’un üretiminin başlamasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir babayiğit arıyorum” çıkışıyla 2011’de gündeme gelen yerli ve milli otomobil fikri olgunlaşarak 12 yılda vücut buldu. 2017’de yerli otomobil Togg’un da ortaklarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen ‘5 babayiğit’ Türkiye’nin gururuna imza attı.

MİLLİ PROJEYE TAM DESTEK

Yeni Şafak Gazetesi olarak yerli ve milli otomobil Togg’un 5 babayiğidin imza töreninden fabrika temel atılışına ve T10X’i gören ve kullanan ilk gazeteciler arasında olarak bu projeye sonuna kadar sahip çıkmaya özen gösterdik. Milli duygularla Togg’u merak eden vatandaşlarımıza Togg CEO’su Gürcan Karakaş’la ilk röportajı yaprak halkın merak ettiği soruları sorduk ve kamuoyunu bilgilendirdik. Her safhasında sıkı sıkıya takip ettiğimiz mihenk taşı konumundaki Togg’un en doğru ve güncel bilgisini gazetemiz Yeni Şafak’tan duyurduk. İşte o sürecin detayları adım adım şu şekilde gerçekleşti:





İLK KIVILCIM 2011’DE ÇAKILDI

*2011 yılının Ocak ayında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu’nda “Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım” ifadeleriyle ilk kıvılcımı ateşledi.

*2017’de çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, babayiğitileri bulma görevini TOBB’a verdi. 6 aylık çalışma sonucu 5 babayiğiti bir araya getiren TOBB, Külliye’de imzalanan anlaşmayla Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) adıyla yola çıktı. Babayiğitler arasında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yer aldı. Tüm paydaşların eşit hisseye sahip olduğu ortaklıkta yüzde 19 pay aldı. TOBB’da yüzde 5 hisseyle projeye ortak oldu.

*Takvimler 2018’i gösterdiğinde Togg’un CEO’su da netleşti. 2018’de milli proje için Almanya’dan Bosch yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.





RENKLER ANADOLU’DAN ESİNLENDİ

“Bir otomobilden fazlası” için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini verdi.





GEMLİK’TE FABRİKA 2019’DA DUYURULDU

*Bir yıl boyunca prototip için çalışan Togg ekibi, devlet teşviki aldı. Türkiye’nin Otomobili’ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg’un üretileceği il belli oldu. Togg’un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı. Aynı gün C-SUV ve Sedan tanıtıldı.

*18 Temmuz 2020’de Togg Gemlik Fabrikası’nın temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atıldı.

*Yerli ve milli Togg için 2023 Mart’ta ön başvurular açıldı. 60 bin liralık bedelle Togg uygulaması Trumore üzerinden coin ödeme yöntemiyle alınan başvurulara 2 haftada 177 bin vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yoğun başvuruyla üretim kapasitelerini zorlayan Togg’un teslimat sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Aynı ay içesinde çekilen kurayla belirlenen 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli Togg’a hak kazandı.

*Nisanda teslimatlarına başlanan Togg’un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Beştep Cumhurbaşkanlığı Külliyes’inde törenle teslim edildi. Erdoğan’a teslimatın ardından vatandaşlara da teslimine başlanan Togg’da sırası gelen talihli sipariş üzerine üretilen aracına kavuştu. Caddeler ve sokaklarda büyük bir ilgiyle karşılanan Togg vatandaşların gözbebeği oldu.





YENİ MODEL ABD’DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

*Togg’un yeni sedan modeli T10F ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2024’de görücüye çıktı.

*TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “T10F’nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV’un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F’nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz” dedi.

*Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2024’te 9’uncu kez gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında Togg T10X yılın otomobili olarak seçildi. Düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin oylarıyla Togg T10X, 2630 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu.











