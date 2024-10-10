İş dünyasının rehberi Yeni Şafak

İş dünyası, özel sayı ile 30. yılını taçlandıran Yeni Şafak’ı tebrik etti. Kutlama mesajlarında; kamuoyunun aydınlatılmasında önemli rol üstlenen Yeni Şafak’ın ekonomi sayfalarına taşıdığı haberlerle okurlarına ve iş dünyasına rehberlik ettiği ifade edildi. İş adamları, Yeni Şafak’ı dürüst yayıncılığı ve objektif gazetecilik anlayışı ile tanıdıklarını kaydetti.
Türkiye'nin medya sektöründeki köklü çınarlarından Yeni Şafak, 30'uncu yılını kutluyor. Daima milli iradenin ve demokrasinin sesi olan Yeni Şafak, ekonomi alanında imza attığı haberlerle de öncü rolünü koruyor. 30. yılımız dolayısıyla iş dünyasının önemli isimleri ve kurumlarından tebrik mesajları aldık. Kutlama mesajlarında; kamuoyunun aydınlatılmasında önemli rol üstlenen Yeni Şafak’ın ekonomi sayfalarına taşıdığı haberlerle okurlarına ve iş dünyasına rehberlik ettiği ifade edildi.
*Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar
: Gündemi yakından takip eden haberci kadrosu ve değerli köşe yazarlarıyla Türk medyasında özel bir yere sahip Yeni Şafak Gazetesi’nin 30. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Yeni Şafak’ın başarısında emeği geçen yöneticileri, gazeteci arkadaşlarımızı ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, Yeni Şafak Ailesine yayın hayatında daha nice başarılar diliyorum.
*Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:
Milletimizin değerlerini yansıtan ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran bir medya kuruluşu olan Yeni Şafak gazetesinin 30. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım. 30 yıllık bu başarılı yolculuğun, önümüzdeki yıllarda da aynı özveri ve başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Başarı dolu nice yıllara ulaşmanız dileğiyle.
*Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy:
Türk basınının önde gelen mecralarından Yeni Şafak’ın 30. yılını kutlar, başarı dolu nice yıllar dilerim.
*Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal
: Gazetecilik, kamuoyunun aydınlatılması ve sosyal meselelerin gündeme taşınması için önemli birçok görevdir. Yeni Şafak da bu sorumluluk bilinciyle kurulduğu günden bu yana görevini en doğru şekilde ve etik değerler ışığında yerine getiren ülkemizin kıymetli bir gazetesidir. Yeni Şafak’ın da 30 yıldır bize verdiği destek için müteşekkiriz.
*Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Eriş
: Yeni Şafak Gazetesi habercilik konusunda rüştünü ispat etmiş bir yayın kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana; etik, doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı ile hareket eden Yeni Şafak, 30 yıldır iş dünyasının da güvendiği haber kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yeni Şafak Gazetesi’nin 30. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.
*Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben
: Güvenilir ve objektif bilgileri kamuoyuna aktarma gayretinde olan basın yayın organlarının, bunu yaparken içinde yaşanılan toplumun değer ve düşüncelerine saygılı bir şekilde yayıncılık faaliyetleri yürütmeleri çok elzemdir. Bu bilinç ve sorumlulukla yayın hayatını sürdüren Yeni Şafak gazetesinin 30. yılını kutlar, tüm yazı ekibini tebrik ederim.
*DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
: Basınımızın önemli temsilcilerinden Yeni Şafak’ın 30. yaşını kutluyorum. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Yeni Şafak’ı, dürüst yayıncılığı, objektif gazetecilik anlayışı ile tanıdık. İstikrarlı çizgisini 30 yıl boyunca da korudu; son derece tecrübeli kadrolar yetiştirdi. Yeni Şafak’ın değerli yöneticilerini ve bütün ekibini tebrik ediyorum.
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