Fiber Mobilite Çağı'nı resmen başlattı

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, fiber mobilite dünyasında müşterilerin mesafeye bağlı gecikmelerin olmadığı bir mobil iletişim deneyimi yaşadıklarını belirterek, "Fiber mobilite, gücünü Türkiye'nin dört bir yanına, her şehrine kurduğumuz fiber altyapımızdan alıyor" dedi. Fiber mobilitiye ilişkin detaylar, Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklandı.

Zeynep Özden, yaptığı konuşmada, hızla dönüşen dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyun kurucular arasında yer aldıklarını belirterek, "Mobile bakış açısını değiştireceğimiz yeni bir dönemi, fiber mobilite çağını başlatıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar, kullanıcıları yenilikçi teknolojilerle buluşturmayı amaçlıyor. Mobil hat kullanıcıları olarak hepimiz, düşük gecikmeyle yüksek hızda etkileşim kurmak istiyoruz. Kullanımlarımızı keyifle, kolaylıkla ve her bulunduğumuz yerden yapabilme özgürlüğümüz olsun istiyoruz. Fiber mobilite, işte tüm bunlara olanak tanıyor" şeklinde konuştu. Fiber mobilite dönemine dair ilk reklam filminin de izletildiği program, oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in "Arkadaşım Hoş Geldin" gösterisiyle devam etti. Tolga Çevik de Türk Telekom ile olan işbirliklerini sadece marka-ünlü buluşması olarak görmediğini, Türkiye'nin her yerinde var olan Türk Telekom'a kendini yakın hissettiğini söyledi.