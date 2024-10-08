Alışverişte etik davrananları tercih etmeliyiz: Tüketici, fırsatçıyı cezalandırmalı

Mustafa Kahraman





İstanbul’daki 800 bin firmanın üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilere, enflasyon ve döviz kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadeleye değinen Avdagiç, tüketicinin gücünü yeterince kullanmadığını belirtti.





ENFLASYONLA MÜCADELEDE HERKESE VAZİFE DÜŞÜYOR

Enflasyonun bu sene hedefe yakın bir noktada gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "2025 enflasyon hedefi, bizi aylık enflasyonun yüzde 1,2-1,5 olması gerektiği sonucuna getiriyor. Bunun için her kesimin üzerine düşenler var” diye konuştu. Enflasyonla mücadelede 2024'ün son çeyreği ve 2025'te tüketicinin gücünü daha etkin kullanması gerektiğini belirtti.





ETİK OLMAYAN SATICIYA AMBARGO UYGULANSIN

Avdagiç, “Her konuda bir alternatifimiz olmayabilir ama tüketicinin de tüketimden gelen gücünü de yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim. Ahlaki, etik davranan şirketler yönünde bir pozitif ayrım yapmamız lazım. Batıda bunu görüyorsunuz. Bir ürünün fiyatı çok arttığı zaman, kategorik olarak o ürüne karşı üstü örtülü bir ambargo devreye giriyor. Etik davranmayan üreticiler, satıcılar bu konuda geri adım atmak durumunda kalıyorlar" açıklamasını yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

GENÇLER TASARRUFA YÖNLENDİRİLMELİ

Şekib Avdagiç, tüketicinin çok geniş bir spektrum olduğunu, belli gelir grubunda olup harcama yapanların, daha çok tasarrufa yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tasarrufu önceleyen politikaların izlenmesi gerektiğini kaydeden Avdagiç, "İsrafı önleyici politikaları çok yoğun bir şekilde kamuoyuyla paylaşıp, özellikle gençleri bu konuda yönlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.





KUR BASKISIYLA ENFLASYON DÜŞMEZ

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığının uyguladığı enflasyonla mücadele programını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini, bununla beraber özellikle kur tarafındaki sıkışmanın ihracatı azaltan, ithalatı kolay hale getiren bir yapıya doğru hızlı bir şekilde evrildiğini söyledi. Enflasyonla mücadeleyi tüm boyutlarıyla birlikte düşünmek gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "Enflasyon 100 birim artarken kur 40 birim artarsa, bunu sizin başka türlü kapatmanız mümkün değil. Bir yılda verimlilikte yüzde 30-35 iyileştirme yapamazsınız" görüşünü savundu. Avdagiç, kur baskısıyla enflasyonun kontrol edilemediğini ve üreticilerin fiyat baskısı ile karşı karşıya kaldığını sözlerine ekledi.











