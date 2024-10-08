37 tedbir 79 eylem görüşüldü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklamada, “Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme daha dengeli bir komposizyon sergilerken istihdam artmakta işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Gelişmelermakrofinansal istikrarın güçlendiğini gösteriyor” denildi.
HEDEF KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRMEK
EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP’de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır”
İŞ VE YATIRIM ORTAMI İYİLEŞİYOR
- Açıklamada, toplantıda görüşülen konulara dikkat çekilerek, şöyle denildi: “Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir.”