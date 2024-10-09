3 stratejik yatırımla zirveye oynuyor

Sabancı Holding’in net aktif değerinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan Malzeme Teknolojileri Grubu, son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme adımlarıyla global pazarlarda dikkat çekiyor. Şirketin özellikle teknoloji, üretim kapasitesi ve pazar payı bakımından büyük firmaları bünyesine kattığı yatırımlar stratejik olarak değerlendiriliyor. Grup şirketlerinden Çimsa 2021 yılında İspanya’daki Buñol firmasını satın alımı, ABD’de mevcut olan beyaz çimento öğütme tesisine ek olarak geçtiğimiz yıl açıklanan gri çimento öğütme tesisi yatırımı ve son olarak Mannok satın almasıyla birlikte, ihracat odaklı lokal bir çimento üreticisinden, küresel bir şirkete dönüştü.

Buñol tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, ileri malzeme pazarının dünyada 65 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Orhun, “Bu pazarın 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz. Çimsa yapı malzemeleri ve malzeme teknolojilerinde büyürken, bir yandan da ana işi olan çimentodaki ayak izini de hem yurt içinde hem yurt dışında büyütmeye devam ediyor" diye konuştu.

Çimsa CEO’su Umut Zenar ise yatırımlarını şöyle özetledi: “2021 yılında Buñol satın almasını tamamlayarak, beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik. ABD’de gri çimento üretim tesisinin temellerini attık. Son olarak İrlanda merkezli Mannok Holdings’in yüzde 94,7’lik hissesinin satın alımını tamamlayarak, Mannok’u bünyemize kattık. Çok büyük bir tesis. Tüm alan 4 bin dönüm büyüklüğünde. Özellikle paketleme tesisi tam otomatize, robotlarla çalışıyor. Mannok, yalıtım ve ambalajda İngiltere’de çok aktif. Sadece İngiltere’de yılda 150 milyon avro ciro yapan bir şirket. İrlanda ve İngiltere'de bize çok büyük güç katacak." Beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduklarına dikkat çeken mut Zenar, şöyle devam etti: "Kalsiyum alüminat çimentoda (CAC), dünyanın en büyük üçüncü oyuncusu konumuna geldik. Hedefimiz burada ikinci sıraya yükselmek. ABD’de yüzde 20 pazar payımız var. İspanya’da ise pazar lideriyiz. 2023 yıl sonu itibarıyla toplam gelirlerimiz içerisinde döviz gelirlerinin payı yaklaşık yüzde 60. Mannok'la birlikte, bu oranı yüzde 70’in üzerine taşımış olduk.”