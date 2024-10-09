3 stratejik yatırımla zirveye oynuyor

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, gerçekleştirdiği uluslararası satın almalarla küresel büyümesine hız verdi. Çimsa; 2021'de tamamlanan Buñol ve Mannok firmalarının satın alımıyla global bir yapı malzemeleri şirketine dönüştü. Çimsa CEO’su Umut Zenar, beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduklarını söyledi.
Sabancı Holding’in net aktif değerinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan Malzeme Teknolojileri Grubu, son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme adımlarıyla global pazarlarda dikkat çekiyor. Şirketin özellikle teknoloji, üretim kapasitesi ve pazar payı bakımından büyük firmaları bünyesine kattığı yatırımlar stratejik olarak değerlendiriliyor. Grup şirketlerinden Çimsa 2021 yılında İspanya’daki Buñol firmasını satın alımı, ABD’de mevcut olan beyaz çimento öğütme tesisine ek olarak geçtiğimiz yıl açıklanan gri çimento öğütme tesisi yatırımı ve son olarak Mannok satın almasıyla birlikte, ihracat odaklı lokal bir çimento üreticisinden, küresel bir şirkete dönüştü.
65 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SEKTÖR
Buñol tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, ileri malzeme pazarının dünyada 65 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Orhun, “Bu pazarın 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz. Çimsa yapı malzemeleri ve malzeme teknolojilerinde büyürken, bir yandan da ana işi olan çimentodaki ayak izini de hem yurt içinde hem yurt dışında büyütmeye devam ediyor" diye konuştu.
İRLANDA'DA DEV FABRİKA
Çimsa CEO’su Umut Zenar ise yatırımlarını şöyle özetledi: “2021 yılında Buñol satın almasını tamamlayarak, beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik. ABD’de gri çimento üretim tesisinin temellerini attık. Son olarak İrlanda merkezli Mannok Holdings’in yüzde 94,7’lik hissesinin satın alımını tamamlayarak, Mannok’u bünyemize kattık. Çok büyük bir tesis. Tüm alan 4 bin dönüm büyüklüğünde. Özellikle paketleme tesisi tam otomatize, robotlarla çalışıyor. Mannok, yalıtım ve ambalajda İngiltere’de çok aktif. Sadece İngiltere’de yılda 150 milyon avro ciro yapan bir şirket. İrlanda ve İngiltere'de bize çok büyük güç katacak." Beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduklarına dikkat çeken mut Zenar, şöyle devam etti: "Kalsiyum alüminat çimentoda (CAC), dünyanın en büyük üçüncü oyuncusu konumuna geldik. Hedefimiz burada ikinci sıraya yükselmek. ABD’de yüzde 20 pazar payımız var. İspanya’da ise pazar lideriyiz. 2023 yıl sonu itibarıyla toplam gelirlerimiz içerisinde döviz gelirlerinin payı yaklaşık yüzde 60. Mannok'la birlikte, bu oranı yüzde 70’in üzerine taşımış olduk.”
YATIRIMLAR KÂRLILIĞI 7 KAT ARTIRDI
- Tüm Çimsa tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık verdiklerinin altını çizen Umut Zenar, “Afyon tesisimizdeki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımımızı 2023 yılında tamamlayarak devreye aldık. Aynı şekilde, geçtiğimiz aylarda Buñol fabrikamızda 4,2 milyon avro yatırımla kurduğumuz GES’te enerji üretimimiz başladı. Hayata geçirdiğimiz hidrojen teknolojisi yatırımlarıyla birlikte Buñol tesisimizde kârlılığı 7 katına çıkardık. Bu bizim sektörümüz için müthiş bir oran” bilgisini verdi.
Maden atığından yalıtım malzemesi
- Özellikle startup ekosisteminden ciddi şekilde beslendiklerini sözlerine ekleyen Burak Orhun, şunları kaydetti: “Bugüne kadar 4 startup’a doğrudan yatırım yaptık. Örneğin maden atıklarından yalıtım malzemesi üzerine yoğunlaşan İsviçre merkezli bir startup yatırımımız var. Bunun üretimini Buñol fabrikamızın yanına kurma aşamasındayız. İspanya’da madenimiz var, çimento fabrikamız var. Burada maden atığı, mineral atığı çıkıyor. Biz bunu yalıtım malzemesi yapabiliriz.”