Gündem Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi
İSTANBUL

Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

İSMEK’in kadın bölge sorumlularına “bekarları bu akşam itfaiyecilerle buluşturalım”, “başörtüsü ile çalışamazsınız” diyerek hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin

ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli


İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu. İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.

Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Pazartesi günü ifade verecek

İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin müfettişlere ifade verip, vermediğine ilişkin soru üzerine açıklama yaptı. Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin çalışmaya başladığını, Şişli'nin de pazartesi günü müfettişlere ifade vereceğini belirtti.

İcabınıza bakacağım
GÜNDEM
İcabınıza bakacağım

Ongun: Gerçek ne ise ortaya çıkmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" dediğini hatırlatan Ongun, "Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bir taraf kendilerine hakaret edildiğini söylüyor, diğer taraf da 'Böyle bir hakarette bulunmadım' diyor. Gerçek ne ise ortaya çıkmalı" dedi.

İSMEK çalışanlarına suç duyurusu

Öte yandan Murat Ongun, İSPER tarafından 4 Şubat'ta İSMEK'in 25 eski yöneticisi ve bölge sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeye göre, eski çalışanlar, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikap' ile suçlanıyor

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