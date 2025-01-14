YETEV bursluluk ve kabul sınavı başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?

“Okullarımızda ezberci bir eğitim anlayışını benimsemiyoruz; aksine, öğrencilerimizin meraklarını keşfetmelerine ve öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmelerine olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimize, bilgiyi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda insanlığa fayda sağlamak amacıyla edinmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Bu yaklaşımla, özgüveni yüksek, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Bursluluk ve Kabul Sınavı da bu vizyonumuzu daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştırma fırsatını bizlere sunuyor. Bizim amacımız, yarının liderlerini yetiştirmek ve her öğrencinin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak”