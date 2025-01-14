YETEV bursluluk ve kabul sınavı başvuruları başladı: Başvuru şartları neler?

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları’nın her yıl düzenlediği Bursluluk ve Kabul Sınavı için başvuru süreci başladı. 15 Şubat’ta gerçekleştirecek sınav, öğrencilere burs kazanma ve okullara kabul edilme fırsatı sunacak.
YETEV Okulları uluslararası standartlarda uyguladıkları eğitim modeli ile; hayat boyu öğrenme arzusuna sahip, özgüveni yüksek ve özgün düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştiriyor.
Öğrencilerine ezberci eğitim yerine, meraklarını tatmin edebilme ve insanlığa faydalı olabilme amacıyla bilgi edinme fırsatı sunan YETEV, her yıl düzenledikleri Bursluluk ve Kabul Sınavı ile yeni öğrencilerine kapılarını açıyor.
Özgün sorularla detaylı değerlendirme imkânı sunuluyor
Milli ve manevi değerleri ön planda tutarak öğrencilerinin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen YETEV Okulları, özgün bir sınav süreciyle de dikkat çekiyor. Sınav soruları, YETEV’in öğretmen kadrosu tarafından hazırlanıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kazanımları kapsıyor. Tüm sınav süreçleri ise Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.
Bu sınav, yalnızca öğrenci kabulüne yönelik bir süreç olmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin ders kazanımları ve eksikliklerini detaylı şekilde değerlendirme imkânı sağlıyor.
Eğitimde fırsat eşitliği için burs imkanları
Son 5 yılda 3.101 öğrenciye burs imkânı tanıyan YETEV, eğitimde fırsat eşitliğini öncelikleri arasında tutuyor. Şehit, gazi, yetim ve başarı burslarıyla öğrencilerin hayata daha güçlü adımlarla başlamalarını sağlayan vakıf, burslu öğrencisini %23,48’’e çıkararak, bu alandaki katkısını sürdürüyor.
YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay: 'Uluslararası standartlarda eğitimle geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz'
YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay: 'Kontenjanlarımızın hızla dolmasını bekliyoruz'
Türk müziği alanında yetenek sınavı
YETEV bünyesindeki Palet Türk Müziği İlkokulu, bu yıl da yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek. Türk müziği alanında özel yeteneklere sahip öğrenciler, bu sınav aracılığıyla eğitim alma fırsatı yakalayabilecek.