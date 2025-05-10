YHT istasyonlarındaki 'Turuncu Masa' engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

"Daha eski istasyon ve vagonlarımızda da yeni standartlara göre revizyonları ve modernizasyonları yapıyoruz, büyük ölçüde de yaptık, bitirdik. Bu anlamda tüm birimlerimizde çok önemli bir hassasiyet var. Garlarımızdaki asansörler, yürüyen merdivenler, otoparklar, hissedilebilir yüzey alanlarının hepsi, uluslararası standartlarda ne varsa bizde de aynısı ve fazlası var."