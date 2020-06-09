Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yık yık bitmedi Firari gazeteci Can Dündarın villasının kaçak bölümleri yerle bir
MUĞLA

Yık yık bitmedi: Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yerle bir

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor. Yapının 188 metrekarelik hazine arazisinde yer alan havuzdaki yıkım çalışması havadan da görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına karar verilmişti.
Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına karar verilmişti.

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki deniz manzaralı lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
GÜNDEM
Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Havadan da görüntülenen çalışmalarda, yıkımın hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda devam ettiği görülüyor.

Can Dündar yola geldi: Lüks villasının kaçak bölümlerini kedisi yıktırıyor
FOTOĞRAF 15
Title
Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi.
Title
Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.
Title
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi:
Title
Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır.
Title
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.
Title
Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.
Title
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istendi. Dündar, tebligatın ardından bugün villasına yıkım için 2 işçi göndertti.
Title
Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Can Dündar yola geldi: Lüks villasının kaçak bölümlerini kedisi yıktırıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçildi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin ardından yıkımı, Dündar'ın kendisinin yaptırdığı öğrenildi.

15 gün süre verilmişti

Mülk sahibine tahliye için 15 gün süre verilmiş, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılması gerektiği tebliğ edilmişti.

Abone Ol Google News
Ayasofya için tarih verildi

Ayasofya için tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.
Kabine toplandı

Kabine toplandı

Bakanlar bu kez telekonferansla değil yüz yüze bir arada.
Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."

Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.
Süper Lig'den <br>tek isim

Süper Lig'den
tek isim

​Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Otel değil<br>şehir hastanesi

Otel değil
şehir hastanesi

​Acile hasta getirdiğinde arabayı park etmekle uğraşma ücretsiz valeye ver.
Büyüksün Türkiye

Büyüksün Türkiye

​Bu kez yardım gönderilen ülkeyi tahmin etmek imkansıza yakın.
HDP'nin resti<br>panikletti

HDP'nin resti
panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

ABD'de polis vahşeti cezasız kalıyor.
Yunan'dan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Fenerbahçe'nin <br>hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin
hocası açıklandı

​Sarı lacivertli kulüpten sürpriz imza.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.