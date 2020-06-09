Yık yık bitmedi: Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yerle bir

Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına karar verilmişti.

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki deniz manzaralı lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

GÜNDEM Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Havadan da görüntülenen çalışmalarda, yıkımın hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda devam ettiği görülüyor.

FOTOĞRAF 15 Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi: Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istendi. Dündar, tebligatın ardından bugün villasına yıkım için 2 işçi göndertti. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Can Dündar yola geldi: Lüks villasının kaçak bölümlerini kedisi yıktırıyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçildi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin ardından yıkımı, Dündar'ın kendisinin yaptırdığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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15 gün süre verilmişti

Mülk sahibine tahliye için 15 gün süre verilmiş, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılması gerektiği tebliğ edilmişti.