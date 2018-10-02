Yıkım kararı alınan büfesini kendi elleriyle yaktı

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde bulunan 17 yapı hakkında yıkım kararı alan belediye ekipleri, yıkım için bölgeye gitti.
3 yıllık kira sözleşmeleri dolan tahliye kararını iletilmesine rağmen boşaltılmadığı için kaçak konumuna düşen yapıların yıkımını gerçekleştirmek isteyen ekipler, tepki ile karşılaştı.
Yıkıma karşı çıktı, kendi elleriyle yaktı
- Yapılardan birinin daha önce kiracı konumunda olan bir şahıs ise yıkıma izin vermeyerek belediye ekiplerini engellemek istedi.
- Ekiplerin yıkımına karşı çıkan şahıs, kendi elleriyle büfeyi yakarak sosyal medya üzerinden görüntülerini paylaştı.