Yıkım kararı alınan büfesini kendi elleriyle yaktı

Hayat

TRT'den Diriliş açıklaması: Ertuğrul'u aşık etmemiz lazım

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ekim ayı ortası gibi ekrana gelmeye hazırlanıyor. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Dizinin ekim ayı ortası gibi ekrana gelebileceğini söyleyen Zeydan, "Ertuğrul, Söğüt'e yerleşiyor. Seyircimiz rahat olsun Diriliş'i birinci sezon işi gibi izleyecekler. Burak Özçivit'i konumlandırma için sabırlı olmamız lazım" dedi.