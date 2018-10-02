Ekonomi Erdoğanın uyarısıyla harekete geçtiler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'ın uyarısıyla harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ürünlerdeki usulsüz fiyat artışları ile ilgili yaptığı uyarı sonrasında harekete geçen belediye ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle fırsatçılara göz açtırmıyor.

Haber Merkezi IHA
Zabıta ekipleri marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol ettiler.
Zabıta ekipleri marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol ettiler.

Son günlerde marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı belediye ekipleri de harekete geçti.

Marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz artışlarla ilgili grup toplantısında uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında denetimlerini sıklaştıran ekipler, günlük denetimler yaparak fırsatçılara adeta göz açtırmıyor.

  • İncelemeler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde bulunan hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor. Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor.

Etiketler tek tek kontrol ediliyor

Ekipler il genelindeki marketlerde etiket denetimleri yapıyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise Tüketici Kanunu gereği, tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Ayrıca ekipler hallerdeki yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve halde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediyor.

Reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı gözden kaçırılmıyor

Ekipler market ve hallerde yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından zarar görmemesi için öz verili bir çalışma yapıyor. Özellikle reyon ve kasa arasındaki fiyatın farklı olması vatandaşların dikkatinden kaçabiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri, vatandaşların zarar uğramaması için tüm ilçelerdeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.

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