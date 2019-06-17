Yıldırım: Gençlere burs verilmesini CHP engelledi

Türkiye, İstanbul seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği yayını konuşuyor.

Her iki adayın vaatlerini bir kez daha izleyicilere aktarma imkanı bulduğu yayının en çok dikkati çeken anlarından biri de gençlere burs verilmesi konusu oldu.

CHP-HDP-İyi Parti'nin ortak adayı İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde belediyenin gençlere burs vereceğini iddia etse de, Yıldırım bu vaadin gerçekleşme imkanı olmadığını net bir şekilde açıkladı.

Gençlere burs verilmesini CHP engellemiş

İmamoğlu'nun burs vaadini, Yıldırım bunun yapılmasının mümkün olmadığını, CHP'nin konuyu AYM'ye taşıyarak belediyelerin burs vermesini engellediğini belirtti.

İmamoğlu'nun "Gençlere yüzde 40 indirim yapacağız, üniversite bursu vereceğiz" açıklamasına Yıldırım şu yanıtı verdi:

"Gençler benim kankam. Onları kankam olmaya davet ettim çok güzel tepkiler aldım. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan, yani liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden onlar da yararlanacaklar.

İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bütün toplum ulaşımından bedava yayınlanacak.

Ankara ve iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz

Gençlere bursu yazmadım. Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım. Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var İstanbul, Ankara'dan yönetilmeyecek diye, o da ayrı bir husus."