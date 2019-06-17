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Belediyelerin gençlere burs vermesini CHP engellemiş

Yıldırım: Gençlere burs verilmesini CHP engelledi

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine bir hafta kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Yayın sırasında en dikkati çeken anlardan biri de belediyenin verdiği burslarla ilgili kısımdı. İmamoğlu'nun gençlere burs vereceği iddiasına Yıldırım'ın "'Belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez" yanıtı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu ve Yıldırım.
İmamoğlu ve Yıldırım.

Türkiye, İstanbul seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği yayını konuşuyor.

Her iki adayın vaatlerini bir kez daha izleyicilere aktarma imkanı bulduğu yayının en çok dikkati çeken anlarından biri de gençlere burs verilmesi konusu oldu.

CHP-HDP-İyi Parti'nin ortak adayı İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde belediyenin gençlere burs vereceğini iddia etse de, Yıldırım bu vaadin gerçekleşme imkanı olmadığını net bir şekilde açıkladı.

Gençlere burs verilmesini CHP engellemiş

İmamoğlu'nun burs vaadini, Yıldırım bunun yapılmasının mümkün olmadığını, CHP'nin konuyu AYM'ye taşıyarak belediyelerin burs vermesini engellediğini belirtti.

İmamoğlu'nun "Gençlere yüzde 40 indirim yapacağız, üniversite bursu vereceğiz" açıklamasına Yıldırım şu yanıtı verdi:

"Gençler benim kankam. Onları kankam olmaya davet ettim çok güzel tepkiler aldım. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan, yani liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden onlar da yararlanacaklar.

İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bütün toplum ulaşımından bedava yayınlanacak.

Ankara ve iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz

  • Gençlere bursu yazmadım. Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım. Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var İstanbul, Ankara'dan yönetilmeyecek diye, o da ayrı bir husus."

Binali Yıldırım: “Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi”
OYNAT 00:43
Binali Yıldırım: “Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi”
23 Haziran İstanbul Büyükşehir seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geldi. CHP'nin adayı İmamoğlu'nun öğrencinin burs vaadine Binali Yıldırım şöyle cevap verdi: 'Gençlere bursu yazmadım. Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım.'
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