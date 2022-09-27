Yıldırım'da kadınlar için özel spor salonu

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Meloni Avrupa’yı çatlatır: AB’nin kurucu ülkesinde aşırı sağ ilk kez iktidarda

İtalya'da seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve aşırı sağ ittifak kazandı. Gençliğinde Mussolini hayranı olan Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak ve ülkede 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en sağcı hükümet görev alacak. AB'nin birçok politikasına karşı olan Meloni'nin birlik içinde yeni bir çatlağa neden olabileceği belirtiliyor.