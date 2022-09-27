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Yıldırım'da kadınlar için özel spor salonu

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem formda kalıyor hem de stres atıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırımda kadınlar için özel spor salonu
Spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vadetmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunuluyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem formda kalıyor hem de stres atıyor. 2021 yılında ilçeye Ulus Kadın Spor Merkezi’ni kazandırarak mevcut spor tesislerinin sayısını 3’e çıkaran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılı içerisinde Mimar Sinan ve Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi’ni kazandırdı. Spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vadetmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Profesyonel spor salonlarında bulunan ekipmanları tesislerimizden faydalanan kadınlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

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