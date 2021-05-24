​Yıldırım’dan örnek olacak kentsel dönüşüm projesi

Yıldırım Belediyesi’nin, TOKİ ile birlikte yapacağı Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıkım çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle başladı. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek vizyon projenin yıkım törenine Bakan Kurum’un yanı sıra; Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi; 60 dönümlük bir alan üzerine 2 etapta inşa edilecek ve bin 244 konuttan oluşacak. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan hayata geçirilecek dönüşüm kapsamında 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek.

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Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan proje, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olacak. Sosyal donatı alanları, parkları, spor alanları, yürüyüş yolları, açık ve kapalı otoparkları ile Yıldırım’da yaşamı değiştirecek Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 7. Etap’ta; 644 konut, planlaması yapılan ve görüşmelerin devam ettiği 8. Etap’ta ise 600 konut yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarimize uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri de yaşatılacak.

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İLÇE

Yıkım töreninde konuşan Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin mimarı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Saygıdeğer Bakanım, kıymetli hazirun hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yıldırım, yüzölçümü açısından Bursa’nın yüzde birine karşılık gelirken, nüfus bakımından ise bu oran yüzde 21 civarında. Bu açıdan bakıldığında Yıldırım, Bursa’nın en büyük ikinci ilçesiyken, nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilçe konumunda. Tarihin, kültürün, medeniyetin kenti Yıldırım; son 50 yılda yoğun göç almış, yurdun dört bir yanından gelen insanlara kucak açan ilçemiz ne yazık ki, plansız büyümenin kurbanı olmuştur. Çarpık ve kaçak yapılaşmanın ortaya çıkardığı sorunlar yıldan yıla katlanarak büyümüştür. Yıldırım’ın en önemli sorununun plansız yapılaşma olduğunu bilerek, göreve geldiğimiz 2019 yılında kolları sıvadık. Hayalimiz; tüm hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir, modern, güvenli, yeşil, çocuklarımızın sokaklarında özgürce koştuğu, sosyal yaşam alanları ile donatılmış bir Yıldırım inşa etmekti. ‘Geleceğin Yıldırım’ını’ inşa etmek için yola koyulduğumuzda karşımıza çıkan en büyük engel imar uygulama planları oldu. 1986’dan bu yana itirazlar nedeniyle sürekli değişen imar uygulamalarına kalıcı bir çözüm bulmadan Yıldırım’da planlı ve sağlıklı bir kentleşmeye gitmek mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

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‘GERÇEK KENTSEL DÖNÜŞÜM’

İmar uygulamaları ile ilgili sorunları anlatmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Ankara’ya gittiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; “ Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a İmar plan uygulamalarıyla ilgili karşılaştığımız sorunları anlattık ve yasal bir düzenleme olmadan burada kalıcı çözüm bulunamayacağını izah ettik. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizleri dinledi, yasal düzenleme yapılması için talimat verdi. Bundan sonra yapacağımız imar düzenlemeleri bozulmayacak. Planlı yapılaşma önündeki en büyük engeli kaldıran ve ‘Geleceğin Yıldırım’ının mimarı olan Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte hayata geçirdiğimiz, gerçek manada bir kentsel dönüşümdür. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili ortaya koyduğu; yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkelerine uygun biçimde hayata geçirdiğimiz Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi inanıyoruz ki örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Rezerv alan kullanmadan, tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize hak sahipleri yüzde 95 üzerinde destek verdi. Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan proje tamamen Bursa’nın tarihi kimliğine uygun olacak. 60 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek proje ile yoğunluk arttırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek manalı bir dönüşüm projesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu, AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışını, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ilke ve hedeflerini buluşturan Mevlana Kentsel Dönüşüm projesinin başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Murat Kurum’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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‘17 İLÇEDE ÇALIŞIYORUZ’

Bursa’nın doğası ve tarihi dokusu ile görenleri büyüleyen bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile daha önce gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep 4 konuya vurgu yaptık. Bunlar; yeşil Bursa, kentsel dönüşüm, sağlıklı altyapı ve çevre ile tarihi kimliğin korunmasıydı. Bu başlıkların tamamında 17 ilçemizde önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. En ücra köşelere hizmet götürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM’A HİZMET YAĞDI

Bursa’nın, Osmanlı’nın temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; “Yıldırım Mevlana Mahallesi’nde, 60 dönümlük alanda 2 etap halinde kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimizde şimdi yeni bir aşamayı daha başlatıyoruz. 7. Etap’ta yıkım çalışmalarımız bugün başlıyor. Yakında başlayacak olan 8. Etap’la birlikte toplamda 900 konutu yıkıp yerine bin 244 konut inşa edeceğiz. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, Bursa ve Yıldırım’a değer katacak. 2018’de toprak kayması yaşanan Mollarap Mahallesi’nde yaklaşık 4 hektarlık bir bölge riskli alan ilan edilmişti. Vatandaşlarımızın can güvenliği için boşalttığımız bu alanı da Bursa’ya kazandıracağız. Yeşil alan olacak bu bölgedeki yıkım çalışmalarını da, Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi ile eş zamanlı olarak başlatıyoruz. Ben bu hizmetlerin Yıldırım’a kazandırılmasında büyük emeği olan Yıldırım Belediye BaŞkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyareti kapsamında, Yıldırım çok önemli yatırım ve hizmetlere kavuştu. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi ve Mollarap Mahallesi yıkım çalışmalarının yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi eliyle Yıldırım’a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin açılışı gerçekleştirilirken, Gökdere Millet Bahçesi’nde de ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.